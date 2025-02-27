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В Подмосковье вор пытался украсть со склада телефоны на 2 млн рублей и попался

В Подмосковье вор пытался украсть со склада телефоны на 2 млн рублей и попался

В Подмосковье поймали мужчину, который пытался украсть со склада 13 телефонов. Об этом со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по региону Татьяну Петрову сообщает ТАСС.

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