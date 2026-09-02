Страдающая раком Лерчек об осложнениях: «Появились сильные боли в ногах и спине»

Лерчек борется с четвертой стадией рака желудка. Врачи назначили блогеру пожизненное лечение. Сегодня близкие звезды рассказали об ухудшении ее состояния.
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