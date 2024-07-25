В России предложили поменять параллельный импорт алкоголя

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Глава «Татспиртпрома» Руслан Максудов заявил РБК, что параллельному импорту алкоголя нужны перемены. По его словам, параллельный импорт справился со своей задачей — помог насытить внутренний рынок после ухода иностранных компаний.