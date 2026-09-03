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Пронедра

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Морской микроб Caledochytrium выращивает два поколения потомков внутри себя

Морской микроб Caledochytrium выращивает два поколения потомков внутри себя

Учёные из Университета Хериот-Уатта и нескольких британских исследовательских организаций описали необычный способ размножения морского протиста Caledochytrium aldermanii.

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