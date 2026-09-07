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Loc-Dog мог потерять всё: драка, больница, зависимости и борьба за собственное имя — через что прошёл рэпер

Loc-Dog мог потерять всё: драка, больница, зависимости и борьба за собственное имя — через что прошёл рэпер

Ещё несколько лет назад Loc-Dog мог потерять не только карьеру, но и самое простое — возможность спокойно заниматься музыкой под собственным именем.

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