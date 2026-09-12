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FiNE NEWS

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Глава OpenAI Сэм Альтман допустил возможность создания неподконтрольного человеку искусственного интеллекта

Глава OpenAI Сэм Альтман допустил возможность создания неподконтрольного человеку искусственного интеллекта

Глава компании OpenAI, Сэм Альтман, в интервью отметил возможность появления искусственного интеллекта, который не будет подчиняться человеческому контролю.

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