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Царьград

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Калашников покажет новые автоматы и боеприпасы на выставке в ЮАР

Калашников покажет новые автоматы и боеприпасы на выставке в ЮАР

Концерн "Калашников" представит на выставке Africa Aerospace and Defense Expo в ЮАР с 16 по 20 сентября новейшие укороченные автоматы АК-15К и АК-19К, а также управляемый боеприпас "КУБ-2Э".

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