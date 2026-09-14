Калашников покажет новые автоматы и боеприпасы на выставке в ЮАР

Концерн "Калашников" представит на выставке Africa Aerospace and Defense Expo в ЮАР с 16 по 20 сентября новейшие укороченные автоматы АК-15К и АК-19К, а также управляемый боеприпас "КУБ-2Э".
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