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Худяков сыграл на ноль в матче «Штурма» с «Ренном» в Лиге Европы. Экс-вратарь «Локомотива» не пропустил в 6 из 11 игр сезона

«Штурм» и « Ренн » сыграли вничью (0:0) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы . Вратарь « Штурма »  Даниил Худяков сделал 5 сэйвов и сыграл на ноль.

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