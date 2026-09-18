«В НХЛ Овечкину не место!»: Гашек и зарубежные СМИ «наехали» на звезду хоккея за предвыборный ролик

Заокеанская лига и клуб из Вашингтона тактично их послали Не успел Александр Овечкин после проведенного отпуска в одной мировой столице — Москве, вернуться в другую мировую столицу — Вашингтон, как через несколько дней угодил в скандал.
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