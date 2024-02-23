В какой стране разместится Европейское агентство по борьбе с отмыванием денег

Финансовый центр Германии Франкфурт станет местом расположения штаб-квартиры нового агентства Европейского союза по борьбе с отмыванием денег после достижения договоренности между представителями стран-членов блока и Европейского парламента.
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