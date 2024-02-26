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ТАСС: Корея усиливает контроль за антироссийскими санкциями

ТАСС: Корея усиливает контроль за антироссийскими санкциями

РИАМО - 26 фев. Власти Кореи будут пристально следить за соблюдением торговых санкций против России и Белоруссии, сообщает ТАСС ссылкой на заявление министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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