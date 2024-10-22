Битва за Волчанск: ФАБы взялись за дело всерьез, повторяется сценарий Авдеевки

Константин Ольшанский 21 октября 2024 г., 19:19 ISW: на Харьковском направлении русские применяют сложную тактику Освобождение территории Волчанского агрегатного завода стало значимым фактором в ходе российской операции на Харьковском направлении.
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