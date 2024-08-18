Частный самолет разбился в российском регионе

Частный самолет «Злин-42» разбился в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Уточняется, что воздушное судно потерпело крушение во время тренировочного полета в 1,5 километра от аэродрома Рыздвяный в этом российском регионе.