Частный самолет разбился в российском регионе

Частный самолет «Злин-42» разбился в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Уточняется, что воздушное судно потерпело крушение во время тренировочного полета в 1,5 километра от аэродрома Рыздвяный в этом российском регионе.
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