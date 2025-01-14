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Китайские автопроизводители начнут уходить из России из ставки ЦБ

На форуме Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) были озвучены прогнозы на 2025 год. Из-за высокой стоимости кредитов и утилизационного сбора российский рынок может стать непривлекательным для многих китайских автопроизводителей, отмечает «АвтоВзгляд».

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