Мосбиржа запускает тестовые торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF

С 4 июня инструмент станет доступен квалифицированным инвесторам. Эксперты связывают его появление с постепенным смягчением позиции Центробанка в отношении криптоактивов Московская биржа запускает тестовые торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF.
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