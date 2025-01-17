Евгений Семенов: «Нацпроекты давно превратились в системный механизм развития»

«Национальные проекты в России уже давно превратились в системный механизм развития страны», — считает заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, оценивая результаты нацпроектов.
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