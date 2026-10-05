Композитор Александр Чайковский: «Балет по «Вишневому саду» — идея рискованная. Это меня завело и подкупило»

Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко готовится представить мировую премьеру двухактного балета «Вишневый cад.
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