Илон Маск сомневается в существовании инопланетян Ольга ВайленкоИлон Маск, владелец SpaceX, высказал свои сомнения относительно существования инопланетян в нашей части галактики Млечный Путь, сообщают журналисты pronedra.
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