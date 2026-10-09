Новосибирская область запретила мигрантам такси, охоту и рыболовство

В Новосибирской области на 2027 год расширен перечень запрещённых для работающих по патенту иностранцев видов деятельности: в него добавили охоту, рыболовство, заготовку древесины и сбор дикоросов, а также отдельно прописали услуги легкового такси и аренду автомобилей с водителем.
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