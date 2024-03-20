Англосаксы продолжают опиумную войну с человечеством

William John Huggins 18 марта 2024 года исполнилось 185 лет со дня, когда император династии Цин Даогуан издал указ о запрете ввоза опиума в Китай, а также введении уголовного наказания за его контрабанду.
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