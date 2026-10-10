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Мировое обозрение

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Лазерный «щит» прикрыл небо России: его не пробил ни один из сотен дронов ВСУ

Лазерный «щит» прикрыл небо России: его не пробил ни один из сотен дронов ВСУ

Главное в тезисах: Тезис 1: Российские лазерные комплексы ПВО за несколько месяцев уничтожили сотни украинских беспилотников, защищая один из стратегических объектов, — ни один из дронов противника не смог поразить охраняемую площадку.

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