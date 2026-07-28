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Hitting EU Renewables Targets Could Slash Gas Demand a Quarter by 2030

The European Union could save a lot on LNG imports by 2030 if it achieves its heat pump, solar, and wind installation targets…so much so that the bloc could save twice the gas it imports from Qatar, the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) said on Tuesday.

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