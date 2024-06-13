Обзор групповых матчей турнира Championship League 2024

Валлийцы Марк Уильямс и Мэттью Стивенс, а также Крис Уокелин и Эшли Карти выиграли свои группы и забронировали места в следующем этапе на рейтинговом турнире Championship League 2024 в Лестере, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST) Новости Championship League 2024 (рейтинговый) Championship League 2024 (снукер, рейтинговый): результаты, расписание Championship League 2024 (рейтинговый).