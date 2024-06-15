Множество «зеленых» энергопроектов Австралии может загубить бюрократия

Опасности подвергаются многочисленные «зеленые» энергетические проекты правительства Австралии, поскольку длительные бюрократические процедуры могут не позволить запустить их до отключения угольных электростанций, пишет 15 июня Sydney Morning Herald.
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