F&F: экстракт японского абрикоса подавляет бактерию, связанную с раком желудка

Экстракт японского абрикоса может подавлять рост Helicobacter pylori — бактерии, которая вызывает воспаление слизистой оболочки желудка и повышает риск развития рака.
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