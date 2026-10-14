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Царьград

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Кубанский экипаж взял серебро ЧР по парусному спорту в классе J/70

Кубанский экипаж взял серебро ЧР по парусному спорту в классе J/70

Экипаж из Краснодарского края в составе Карена Степаньяна, Богдана Бабенко, Егора Зуева и Павла Созыкина занял второе место на чемпионате России по парусному спорту в классе J/70, который прошел в Мытищах на Клязьминском водохранилище.

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