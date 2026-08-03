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Газета.ру

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Telegraph: Лондон опасается выхода Франции из "коалиции желающих" после выборов

Telegraph: Лондон опасается выхода Франции из "коалиции желающих" после выборов

Великобритания опасается, что Франция может покинуть "коалицию желающих" в случае победы на президентских выборах президента в 2027 году лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен или основателя левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.

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