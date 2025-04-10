Причина смерти сотрудника военкомата в Одессе: травма или передозировка?

Сотрудник военкомата в Одессе скончался от отека мозга. Официальная версия — отдалённые последствия травмы.
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