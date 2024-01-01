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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах сменил бутсы в перерыве после незабитого пенальти «Ньюкаслу»: «Только вчера начал в них тренироваться. Так я успокоился»

Салах сменил бутсы в перерыве после незабитого пенальти «Ньюкаслу»: «Только вчера начал в них тренироваться. Так я успокоился»

Вингер «Ливерпуля» не реализовал пенальти в первом тайме матча АПЛ с «Ньюкаслом» (4:2). После смены бутс в перерыве египтянин оформил дубль во втором тайме, забив один из голов с 11-метровой отметки.

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