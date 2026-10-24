Вячеслав Тетёкин: «Финансовые затраты — не главный аргумент, когда речь идёт об исторических событиях» Игорь Землянский Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин 19 октября 2026 года в Госдуму официально внесён исторический законопроект.
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Пусть так как есть и останется,потому что после возвращения названия ,через эдак двадцать лет найдётся очередной депутат с предложением переименовать,ну или вернуть как было до очередного переименования,и так до бесконечности.....