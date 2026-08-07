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Татар-информ

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Кинолог Голубев объяснил, как приучить собаку к новому дому

Кинолог Голубев объяснил, как приучить собаку к новому дому

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» При переселении щенка в новый дом владелец должен стремиться не к ускорению адаптации любой ценой, а к созданию условий, в которых питомец сможет спокойно привыкнуть к новой жизни.

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