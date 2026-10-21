Программа ООН по окружающей среде (UNEP) представила доклад по климату. В нём организация впервые заявила, что мир в ближайшие годы неизбежно выйдет за пределы цели по удержанию глобального потепления в рамках 1,5 градуса.
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