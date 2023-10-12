Пакьяо не сможет выступить на Олимпиаде-2024 из-за возрастного лимита

МОК отказал в допуске на летние Игры в Париже знаменитому филиппинскому боксеру Мэнни Пакьяо. Причиной стал слишком «преклонный» возраст экс-чемпиона мира среди профессионалов в 6 весовых категориях – дело в том, что в декабре Пакьяо исполнится 45.