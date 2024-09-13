Почему о месте захоронения Фредди Меркьюри не знают даже родители: Чего боялся легендарный музыкант

Великий хан Тэмуджин, куда больше известный под титулом Чингисхан, создал величайшую континентальную империю в истории человечества, даже с оговоркой на то, что последними завоеваниями татаро-монгольской империи занимался уже не сам Чингисхан, а его потомки.