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Военное обозрение

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«Помощи больше не будет»: Кирби объявил об отсутствии средств для дальнейших поставок оружия на Украину

«Помощи больше не будет»: Кирби объявил об отсутствии средств для дальнейших поставок оружия на Украину

Последний пакет военной помощи Украине США выделили в конце 2023 года, он "потянул" на 250 млн. долларов.

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