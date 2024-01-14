Записки астраханского натуралиста. Надежда для животных, попавших в беду

Ведущий рубрики – Владимир Паньков. Мы уже делали интервью с Алиной Ериной - основателем замечательного приюта «Птичий остров», который расположен в Волгограде, но спасает раненых животных в том числе и из Астраханской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии