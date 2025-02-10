Дочь Ирины Слуцкой, фигуристка Варвара, о тренировках: «Мама не пытается совать свой нос туда, куда не надо»

Дочь Ирины Слуцкой Варвара встала на коньки, когда ей было четыре года. Девочке полюбилось фигурное катание, и она по сей день отдает всю себя спорту.
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