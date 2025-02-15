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Обыски прошли в московском отеле Savoy, где была вечеринка с Хакамадой

Обыски прошли в московском отеле Savoy, где была вечеринка с Хакамадой

Правоохранители нашли оружие в припаркованном рядом автомобилеСотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на закрытую вечеринку в отеле Savoy в Москве, где с DJ-сетом выступала журналистка и общественный деятель Ирина Хакамада, пишет РЕН ТВ.

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