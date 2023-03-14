Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...

Холанд о 5 голах в матче ЛЧ: «Моя суперсила – забивать голы. Замена? Сказал Пепу, что хотел бы оформить гекса-трик, но что я могу поделать?»

Холанд о 5 голах в матче ЛЧ: «Моя суперсила – забивать голы. Замена? Сказал Пепу, что хотел бы оформить гекса-трик, но что я могу поделать?»

Эрлинг Холанд признал у себя наличие суперсилы после пента-трика в матче Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх