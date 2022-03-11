Бобровский в 6-й раз выиграл 30 матчей за сезон. Он разделил с Василевским 1-е место по победам

Сергей Бобровский в 6-й раз выиграл 30 матчей за сезон НХЛ. Российский вратарь «Флориды» отразил 34 броска из 37 в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:3).

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