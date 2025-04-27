Дмитрий Медведев: «В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область»

Бои продолжаются и на других направлениях Дмитрий Медведев прокомментировал в своем телеграм-канале полное освобождение Курской области, сообщив, что «накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях».
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