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Газовое будущее Финляндии зависит от российских поставок в Латвию

Газовое будущее Финляндии зависит от российских поставок в Латвию

Отказ финнов от российских энергоресурсов выйдет им боком, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, добавив, что в данной истории нет ничего экономического.

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