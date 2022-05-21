Газовое будущее Финляндии зависит от российских поставок в Латвию

Отказ финнов от российских энергоресурсов выйдет им боком, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, добавив, что в данной истории нет ничего экономического.
Отказ финнов от российских энергоресурсов выйдет им боком, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, добавив, что в данной истории нет ничего экономического.
Свежие комментарии