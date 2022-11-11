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Леброн Джеймс – о травме: «Все не так плохо, как четыре года назад»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал растяжение приводящей мышцы бедра, которое он получил в матче против «Клипперс» (101:114).

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