Специалист дал совет о сладких подарках в 2024 году

Сладкие подарки стали неотъемлемой частью новогодних праздников. Обычно наборы конфет, мармеладов и других лакомств покупают для детей, но в этом году гораздо выгоднее собрать подарок самостоятельно, чем приобретать готовые наборы.
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