В Госдуму внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами

В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами. Документ предлагает установить минимальный срок в два года для пребывания в браке с гражданином России, чтобы иностранец мог получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке.
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