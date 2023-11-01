В Госдуму внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами

В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами. Документ предлагает установить минимальный срок в два года для пребывания в браке с гражданином России, чтобы иностранец мог получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке.