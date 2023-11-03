В конгрессе США накопилась критическая масса политиков, не желающих спонсировать Украину. Возникло осознание того, что экономика Незалежной разрушена безнадежно, а Штатам, если они хотят сохранить ее лояльность, придется еще десятилетиями выплачивать украинцам зарплаты, пенсии и пособия.
Это для них сейчас жизненно важно... или почему Западу нужно срочно закрыть проект "страна У"...
Комментарии
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Вик Норд
"Если власть на Украине так или иначе захватят русские, то платить придется им". "-Ага,счаз... .🖕
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1 д.
СП
Сергей Потемкин
А кому ? Восстановление Мариуполя и других городков идет за счет России. А если Запорожье, Харьков, Одессу хохлы будут сдавать в том же виде, как сдали Артемовск, то это уже серьезно. Так что не счаз...
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1 д.
v
viach
Странная статья! Предложенное сохранения тлеющего очага у границы России как-то не вписывается в мирную инициативу. Уж больно много вокруг найдётся желающих подкинуть в него дровишки!
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1 д.
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