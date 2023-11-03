Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Если даже Северная Корея живёт под санкциями, то о России и говорить не приходится.Северокорейские с...
  • Александр Григоров
    Я думаю что скорей он сам к ним попадет...это верней всего ...болтунНадеждин собирает...
  • Сима Хостелиди
    Точно, отправить лечиться! Видимо, Ходорковский пообещал ему больше денег, чем получает сейчас. Сам едва связывает сл...Надеждин собирает...

Это для них сейчас жизненно важно... или почему Западу нужно срочно закрыть проект "страна У"...

Это для них сейчас жизненно важно... или почему Западу нужно срочно закрыть проект "страна У"...

В конгрессе США накопилась критическая масса политиков, не желающих спонсировать Украину. Возникло осознание того, что экономика Незалежной разрушена безнадежно, а Штатам, если они хотят сохранить ее лояльность, придется еще десятилетиями выплачивать украинцам зарплаты, пенсии и пособия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
&quot;Если власть на Украине так или иначе захватят русские, то платить придется им&quot;. &quot;-Ага,счаз... .🖕
Ответить
1 д.
СП
Сергей Потемкин
А кому ? Восстановление  Мариуполя и других городков идет  за счет России.  А если  Запорожье, Харьков, Одессу  хохлы будут сдавать в том  же виде, как сдали Артемовск, то это уже серьезно. Так что не  счаз...
Ответить
1 д.
v
viach
Странная статья! Предложенное сохранения тлеющего очага у границы России как-то не вписывается в мирную инициативу. Уж больно много вокруг найдётся желающих подкинуть в него дровишки!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх