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СахПресс

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Первая зарплата и трудовой договор: более 6 тысяч подростков Сахалина поработали летом

Первая зарплата и трудовой договор: более 6 тысяч подростков Сахалина поработали летом

Более 6 тыс. подростков Сахалина и Курил вышли на работу во время летних каникул при поддержке Кадрового центра.

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