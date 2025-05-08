Второй трейлер GTA6 преодолел отметку в 475 миллионов просмотров в первый д...

Второй трейлер GTA6 преодолел отметку в 475 миллионов просмотров в первый день на всех платформахСледующая часть франшизы Grand Theft Auto выйдет только через год, но геймеры с удовольствием съедают каждую крупицу подробностей, которые разработчик Rockstar Games публикует для публики.
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