Второй трейлер GTA6 преодолел отметку в 475 миллионов просмотров в первый д...

Второй трейлер GTA6 преодолел отметку в 475 миллионов просмотров в первый день на всех платформахСледующая часть франшизы Grand Theft Auto выйдет только через год, но геймеры с удовольствием съедают каждую крупицу подробностей, которые разработчик Rockstar Games публикует для публики.