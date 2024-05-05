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Рота лейтенанта Чалова взяла штурмом опорный пункт ВСУ

Рота лейтенанта Чалова взяла штурмом опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ Командир мотострелковой роты лейтенант Григорий Чалов вместе со своими сослуживцами штурмом взял опорный пункт ВСУ, находившийся на подступах к одному из населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

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