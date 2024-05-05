Рота лейтенанта Чалова взяла штурмом опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ Командир мотострелковой роты лейтенант Григорий Чалов вместе со своими сослуживцами штурмом взял опорный пункт ВСУ, находившийся на подступах к одному из населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.
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