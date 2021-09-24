Лучевая терапия левой молочной железы у молодых женщин удваивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

В новом исследовании, опубликованном в журнале JACC: CardioOncology, ученые из Американского колледжа кардиологии (American College of Cardiology) обнаружили, что женщины с левосторонним раком молочной железы, проходящие лучевую терапию в период с 1985 по 2008 год, подвергались удвоенному риску последующей ишемической болезни сердца по сравнению с женщинами с правосторонним раком молочной железы с периодом наблюдения до.